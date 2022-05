Pierre FRANÇOIS

Secteur : Industrie - Horlogerie - Joaillerie - Bijouterie



Ctrl qualité horlogerie.



Finalisation produits sourcés (implantation lignes de montage, emboîtage, tests,

modification/fiabilisation)



Rachat de stocks.



Vente.







Tests d'endurance (en fatigue) et résistance de produits finis ou fournitures. (échantillons de sourcing etc.)

Usure et vieillissement accélérés par simulateur de porté (Robot et process uniques)



X 1200 sur bracelets, boites, mvts qz sur pces complètes, emboitées ou non. Jusqu'à 6 pces.



X 800 sur calibres mécanique sans échappement et sans rotor jusqu'à 6 pces



X 400 sur calibres mécaniques (manuels et auto) sur pces complètes, emboitées ou non. Jusqu'à 3 pces.



Cyclages accélérés en pression/dépression de boîtiers pour analyse du comportement.



Chambre climatique & chambre d'altération au soufre



Tests d'hygiène (Nickel free, allergènes etc.)







Création & diffusion



Emboîtage & rhabillage



Traitements PVD et DLC, satinage, microbillage



Estimations



Rachats de fonds d'horloger, NOS, occasions (stocks et fournitures)



Outillage et fournitures





Mes compétences :

Contrôle qualité

Haute horlogerie

Horlogerie

Luxe

Mécanique

Quality Control

Quartz

Watches

Montres automatiques