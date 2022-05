Ludovic REY

Gan Patrimoine, 100 ans d expérience à votre service. Depuis, en nous consacrant exclusivement à cette activité, la satisfaction de nos clients est le moteur qui nous permet d’évoluer et de nous réinventer dans la durée.



En plaçant vos intérêts au centre de notre modèle, nous sommes devenus une banque unique dédiée au conseil en gestion de patrimoine et c'est notre unique activité.



Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun.



Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner vos spécificités et vos besoins, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent à votre profil et de suivre ces solutions dans la durée.



Dans cet objectif, tous nos Conseillers sont formés en permanence à l’ensemble des aspects de la création, la gestion et de la transmission de patrimoine.



3 phases clefs :



- Tout commence par un premier rendez-vous avec votre Conseiller gan patrimoine : vous élaborez, ensemble un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.



- A partir de ce bilan, votre Conseiller vous propose une stratégie à votre mesure ainsi que des solutions d'investissement qui contribuent à atteindre vos objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.



- Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, votre conseiller gan patrimoine vous rencontre régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, l'état des marchés financiers, l'optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières évolutions des réglementations, le niveau d'exposition au risque de votre patrimoine ou sur tous les points qui peuvent faire évoluer vos objectifs patrimoniaux tels que la préparation de votre retraite, l'avenir de vos enfants...





Un Conseiller gan patrimoine à vos côtés, c’est la garantie d’avoir en permanence toutes les cartes en main pour mieux appréhender une réalité complexe et prendre les décisions, au meilleur de vos intérêts.





Nos engagements



Nous nous engageons à ce que vous ayez en permanence :



- Le bon Conseiller,



- Le bon service,



- La bonne stratégie patrimoniale,



- La bonne allocation d’actifs,



- La solution produit compétitive.



Nous voulons que cette « bonne » formule soit la meilleure pour vous. Celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre profil.



Mes compétences :

Gestionnaire

Service client

Management

Merchandising

commercial

expert

fiscalite

conseil patrimonial

stragegie financiere

Défiscalisation