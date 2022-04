Guillaume GÉRY

Manager d'Unités d'Affaires - Yield Management - Mobilité

Actuellement Président de HERTZ MAROC et en charge du développement des filiales de location en Afrique, je participe à l’expansion des entreprises que l'on me confit, dans un contexte commercial concurrentiel. En effet, mon expérience professionnelle ainsi que ma formation complémentaire dans le cadre de l'ESSEC et l’ESCP Europe a approfondie mes connaissances dans la conduite d'une entreprise et répond à mes aspirations professionnelles. De formation Ingénieur (ESIEA), doté d'un bon relationnel et d'une bonne compréhension des domaines techniques, j'ai acquis une expérience significative de la gestion d'Entreprises et d'Unités d'Affaires. Dynamique et autonome, mon expérience du management, mon sens du développement et de la gestion, mon sens du risque, mon tempérament de développeur, ma forte implication personnelle, ma force de proposition, doté d’un esprit curieux et créatif dans l’élaboration de solutions, volontaire et énergique, dont les actions sont guidées par le long terme, sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Yield management

Management

Gestion

Achat

e-business

restructuration

dirigeant