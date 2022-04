Guillaume GEVAERT

CO GERANT

La société A2GH-Technologies est une société de sous-traitance spécialisée en bureau d’étude pour la conception de produits industriels. Notre expertise a été démontrée sur de nombreux produits (en série actuellement) et nous souhaitons développer un partenariat durable avec nos clients.



L’organisation simple de notre société nous permet d’être réactif et efficace.



C’est une société qui a ouvert ses portes en février 2010. Elle est composée de 4 associés:

Jean-Yves Airault

Jean-Marc Gressot

Guillaume Gévaert

Grégory Herve



Nous avons la possibilité de travailler :



Soit en prestation globale dans nos locaux.

Soit en prestation directement chez nos clients avec l’objectif d’internaliser les projets sur le long terme.



Nous sommes capable de nous adapter rapidement à toute demande.



Le siège de la société est situé au nord de Rennes, à Betton.

Une agence sur la région du Pas de Calais.



La société A2GH-Technologies est en mesure d’apporter son savoir-faire sur :

la réalisation d’avant projet et de consultation.

l’étude de faisabilité, Recherche et Développement

la numérisation des pièces avec les outils de CAO 3D.

la réalisation de dossiers de justification ou dossiers techniques. (plan 2D, chaînes de côte, analyse fonctionnelle, présentations)

le suivi de projets. (nomenclatures, archivage,…)



En partenariat avec d’autres sociétés, nous pouvons proposer à nos clients d'autres prestations comme le calcul, la rhéologie, le prototypage rapide ainsi que du maquettage.



Principaux logiciels utilisés pour la modélisation CAO :

Catia V5

Catia V4

Connaissances de Solidworks et autocad



Notre principal secteur d’activité :

L’automobile, avec déjà plusieurs prestations réalisées.



Autre secteurs d’activités en prospection :

L’aéronautique

Le naval

Le ferroviaire

Le médical