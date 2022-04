Guillaume GEY

Je recherche actuellement un emploi d'Agent de Sécurité Incendie

(Titulaire du SSIAP 1, du Permis C, Sapeur Pompier Volontaire, diplômé d'un Baccalauréat Littéraire spécialité Mathématiques)



Mes compétences :

Secours incendie

Secourisme/Assistance aux personnes

Secourisme et Extincteurs d'incendie

Premiers Secours en Equipe 2

Premiers Secours en Equipe 1

Prévention et Secours Civiques 1

Open office

Microsoft Word

Microsoft Excel

SSIAP 1

Sécurité Incendie