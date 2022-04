Guillaume GIBON

Étudiant en troisième année aux Arts et Métiers / IAE de Paris



Ce que je recherche :



Je suis actuellement à la recherche d'un premier poste dans le secteur de l'Oil & Gas.



À propos de moi :



Élève ingénieur en troisième année aux Arts et Métiers ParisTech, école d’ingénieurs généralistes permettant d’acquérir une solide culture générale scientifique et technologique. La formation inclue des cours techniques, mais aussi de l’économie, du management, de la logistique et du LEAN management.



De plus, j’effectue un double diplôme avec l’IAE de Paris, un master recherche en Sciences de la Décision et Management des Risques. Cette formation me permet de diversifier mes compétences et de m’ouvrir à des problématiques que l’ingénieur rencontrera au cours de sa carrière : la stratégie d’entreprise, la gestion des risques, le management.

Cette formation a également pour but d’initier à la recherche au travers de la rédaction d’une revue bibliographique et d’un article de recherche.



Personnellement, je suis tout particulièrement intéressé par les fonctions transverses telles qu' ingénieur projet ou ingénieur travaux au sein de projets dans le secteur de l'énergie. Au travers de mes stages réalisés chez Jaguar Land Rover et BST Normandie ainsi que des cours suivis, j’ai pu prendre conscience des problématiques actuelles de l’ingénieur. Je souhaite développer des compétences en gestion de projet, management et gestion, afin de pouvoir travailler à des postes conjuguant à la fois une dimension technique, financière et managériale.



Sérieux, motivé, dynamique et enthousiaste ; je suis également ouvert sur l’international (comme le prouve mon semestre d'étude à l’Université Technologique de Delft – Pays-Bas). De plus, ma rigueur, mon sens de l’investissement et du travail me permettent de mener à bien des projets comme l’organisation du forum étudiant 2014 des Arts et Métiers de Paris.



Mes compétences :

R

Lean management

Ansys

Macroéconomie

Microsoft Access

Mathématica

Microsoft Office

Catia v5

Gestion de projet

Gestion du risque

Topsolid

Management opérationnel

Visual Basic

Science des matériaux

Finance de marché

SolidWorks

Génie industriel

Responsabilité sociétale des entreprises

Prise de décision

Xrisks

Génie mécanique

Gestion de la production

Management