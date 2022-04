Guillaume GILLE

Mon profil de handballeur professionnel, mes 20 années d'expérience au plus haut niveau avec 308 Sélections en Equipe de France (Double Champion Olympique, du Monde et d'Europe) associés à mon bagage universitaire dans le Sport, le Management et le Coaching m'ont permis d'acquérir, parallèlement à ma carrière de handballeur, des compétences que je mets au service de G2MP en tant que Consultant-Coach.

G2MP, société créée depuis 2002, intervient autour du Management des femmes, des hommes et des équipes dans le domaine du Sport, des Entreprises et des Organisations.



L'activité se centre sur la l'organisation et la gestion des structures commerciales, institutionnelles ou associatives avec comme leitmotiv :

"La libération des énergies, des potentiels par le coaching ainsi que l'émergence et le management de l'Intelligence Collective et Collaborative"



Notre Concept: vous apporter un accompagnement sur mesure, adapté à votre environnement et à vos problématiques, co-construit en fonction de l'identification de vos besoins et des enjeux de votre organisation.

Des actions à construire autour de séminaires, de conférences, de Coaching individuel et/ou collectif, d'actions de Team building, d'ateliers, de module de formation, de plan de professionnalisation.



Alors rejoignez nous!

Osez le changement et le Manager autrement avec G2MP!