Guillaume GILLE

Mon profil de handballeur professionnel, mes vingts années d'expérience internationale au plus haut niveau associés à mon bagage universitaire dans le Sport et le Management m'ont amené à acquérir, parallèlement à mon activité de handballeur professionnel, des compétences dans le domaine du Management qui me permettent aujourd'hui d'être consultant chez G2MP.

G2MP est spécialisé dans le Management du sport, de l'entreprise et des organisations. La société G2MP intervient dans l'accompagnement de sportifs, d'équipes, de sélections, d'entraîneurs, de managers, de clubs, de structures fédérales et d'entreprises dans le domaine du Handball.

Elle s'adresse également à toutes les organisations privées, à toutes les structures publiques qui recherchent un nouveau mode de management et la transformation de leur activité par l'émergence de l'intelligence collective au travers de formations et de stages de cohésion d'équipe.



"Transformer son fonctionnement et celui de son équipe pour répondre aux enjeux de notre société et développer son activité"



Alors rejoignez nous et osez le changement avec G2MP!