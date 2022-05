Yohann DUCLOS

Après 15 ans de projets entrepreneuriaux, de l'idée jusqu'à la mise en oeuvre, dans des secteurs variés et différents, le coaching est apparu comme étant une évidence dans le management moderne des hommes et des organisations.



Formé à plusieurs outils, modèles, disciplines et méthodes d'accompagnement et entrepreneur dans l'âme, j'interviens dans 3 domaines de vie : Sport, Business et Life



Métier : le coaching

Différence : une approche globale

Valeur ajoutée : l'intuition



Objectif :

Etre un accélérateur de développement, d'épanouissement et de performance.



Philosophie :

Quel que soit le contexte,

Quelles que soient les méthodes,

Quels que soient les moyens,

C'est toujours l'homme qui fait la différence !!



Spécialités :

Activer, accélérer et développer la performance humaine.

Think different and just do it !!





2010-Technicien en Synergologie (IES)

2010-Praticien mentaliste (ARCHE)

2010-Praticien Hypnose classique, Ericksonienne, rapide et instantanée (Phenix institut)

2009-Certification Méthode Target (Staps Dijon)

2008-Certification Investigation appréciative (ICI de Genève)

2007-Praticien Approche systémique (IFPNL))

2006-Praticien Analyse transactionnelle (COHESION Int.)

2006-Maître praticien Cohésion d'équipe (COHESION Int.)

2005-Maître praticien PNL (ICI de Genève)

2005-Coach certifié (ICI de Genève)

2000-Maître praticien Ennéagramme (ANC)



Mes compétences :

Entrepreneur

Synergologie

Consultant RH

Coach

Team building

Coaching