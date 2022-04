Guillaume GILMANT

Responsable du service ressources humaines de Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa réunissant les marques MAAF, MMA et GMF, j'exerce depuis bientôt 10 ans dans les ressources humaines. Auparavant généraliste Rh avec une dominante Recrutement/Gpec j'accompagne depuis 2008 la société dans sa croissance. À fin décembre 2016, Covéa Finance gère plus de 93 milliards d’euros d’actifs et offre une gamme de 53 OPC.



