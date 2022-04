Guillaume GINDRE

De par ma formation et mon parcours professionnel je suis intéressé par la R&D et la gestion de projets, par les problématiques de l'industrialisation et par la production de produits optoélectroniques.

En tant que Technicien Optronique et Manager de Proximité, j'ai travaillé sur les matériaux pour l'optique et les lasers, les amplificateurs fibrés et différents composants hybrides, à différents stades de leur avancement.



Mon parcours m'a aussi conduit à m'investir dans la qualité (relation client & fournisseurs), la santé et sécurité au travail (ergonomie des postes et rédaction de procédures ) et à l'aspect environnemental (respect des réglementations).

En tant qu'Animateur QSE, j'ai travaillé sur la vérification de conformité de différents sites ICPE, notament en usine de valorisation énergétique des déchets et en centre de compostage, sur la mise à jour des analyses de risques et environnementale ; j'ai aussi une certification d'auditeur interne : j'ai pu mener plusieurs audits et participer à des audits de certification et de renouvellement selon les référentiels ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001.

Ces responsabilités m'ont notamment permis d’acquérir une expertise dans le domaine des système de management précités et dans la vérification de conformité de sites ICPE.



Je suis pédagogue et j'ai un bon sens du relationnel ; organisé et autonome, je m'adapte facilement. Curieux, dynamique, force de travail et de propositions, j'aime travailler en équipe.



J'exploite aussi d'autres talents dans la création artistique:



Mes compétences :

 Former des opérateurs et techniciens

 Maîtriser la documentation du système

 Travailler en mode projet

 Développer et suivre des procédures expérimental

 Manager un plan d’actions

 Produire des prototypes et des préséries

 Industrialiser des processus

 Gérer un budget

 Transmettre et transférer un process

 Veiller au respect de la réglementation

Qualité

Organisé

Sécurité

Rigoureux

Ouverture d'esprit

Environnement

Créatif

Pédagogue

Hygiène

