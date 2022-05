Olivier LEMONON

Professeur d'EPS, j'ai repris mes études en 2006 pour passer un master staps en expertise, performance et intervention. Spécialisé en ergonomie cognitive, j'ai étudié les mécanismes de la construction de connaissance d'élèves en classe.

Aujourd'hui je partage mes activités entre les remplacements comme professeur à l'éducation nationale, la poursuite d'une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et des interventions auprès d'élèves en difficulté scolaire en tant que coach scolaire.



Mes compétences :

Observation et analyse ergonomique de situations

Formation

Gestion de groupe