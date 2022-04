Guillaume GIRARD

Fort d'une expérience de management et de gestion de contrate en exploitation (plus de 40 agents) dans les métiers de services, j'ai affiné mon expertise et mes compétences techniques au travers du Mastère Eau et Assainissement de l'ENGEES.

Intéressé par des fonctions alliant expertises techniques, gestion de projets et implication managériale, je souhaite valoriser et développer mes compétences au sein d'une équipe dynamique. Être acteur de projets valorisants l'accès et la gestion intelligente et durable des ressources (eau, déchets, énergie), à dimension locale ou internationale, constitue le coeur de ma motivation.



L'expérience acquise au Moyen Orient et au sein des groupes Veolia et Suez Environnement n'a su que renforcer cette volonté.



Outils maîtrisés : SIG (Arcview, Mapinfo), PICCOLO, PORTEAU, CANOE, logiciels de bureautique, SAP



Compétences opérationnelles :

-Management d'équipes.

-Ingénierie eau et assainissement : production, traitement, distribution, collecte...

-Gestion de projets à thématiques transversales, encadrement, écoute, réactivité, adaptabilité.





Mes compétences :

Management

Eau

Environnement

Ingénieur

Conseil

Assainissment

Traitement de l'eau

Santé et sécurité au travail

Hydraulique urbaine