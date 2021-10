Rachel DARFEUILLE

Originaire de notre belle capitale, j'ai commencé à découvrir le domaine technique en suivant mon père un matin lors d'une maintenance sur une chaudière, depuis, je suis devenue accro.



13 ans maintenant que je cherche jour et nuit le mouton à 5 pattes, le candidat motivé fraichement sorti de l'école qui percute et qui a envie d'avancer, le chef de projet à la recherche d'un nouveau défit, l'automaticien qui souhaite faire travailler ses neurones sur une station de traitement d'eau ou une machine spéciale....



J''interviens aujourd'hui en tant que Responsable d'Agence au sein d'EXPERTIVE.

Passionnée par mon métier, l'industrie dans sa globalité, j'ai pour mission de développer ce secteur.

Mon objectif ? Satisfaire mes clients, réussir à leur arracher un sourire lors d'une validation d'intégration et créer une vraie relation de confiance.



Les métiers sur lesquels j'interviens en IDF, France ainsi qu'à l'Export (Et accessoirement sur lesquels je "m'éclate").

- Automatisme - Supervision industrielle

- Instrumentation - Régulation

- Électricité industrielle

- Electromécanique - Mécanique industrielle



PROFILS :

- Technicien mise au point, Mise en route, SAV

- Technicien de maintenance

- Automaticien

- Chef de projet -Chargé d'affaire

- Technico-commercial

- Cadre Technique



Alors n'hésitez pas, si vous recrutez ou que vous envisagez prochainement de renforcer votre équipe, contactez-moi - 06 99 09 82 35



A bientôt



Mes compétences :

Technique

Conseil en recrutement

Intérim

Recrutement

Commercial

Chasseur de tête

Automatisme

Informatique industrielle

consultant

Instrumentation - régulation

GTC - GTB

SAV

Communication