Guillaume GIRAULT

Après quatre ans chez Himalaya Agence, en temps que graphiste,

pour des comptes comme (Orange, Pampers,...), Guillaume se forma en autodidacte à l'animation.



En 2005, il suivit la formation Médiane pour la création de scénario et de Bible littéraire pour l'audiovisuel.



S'orientant vers l'animation vectoriel pour la télévision, il devint responsable de l'équipe Layout sur la série animée Franco Canadienne "Blaise le Blasé", puis designer de décor sur "Pahé" (france3), "Les mystérieuses cités d'or", et cumulant création de décor et responsable de d'équipe Layout sur les deux saisons d'"Ovni" (Canal +).



Depuis plusieurs année, il réalise des cartes animées pour Cybercartes :

http://www.cybercartes.com



Depuis Juin 2013, Guillaume est Freelance à plein temps, et utilise son expérience en agence et en studio d'animation pour réaliser des clips animés et illustrations, aussi bien en francophonie qu'aux Etats Unis.



