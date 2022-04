Guillaume GOLAY

Grand passionné de technologies et de créations numériques, depuis 2006 je me suis lancé dans la conception multimédia qui finira par devenir plus tard une part de mon activité principale. A présent, je pratique le métier de développeur depuis plus de 7 ans (hors stage).



Lors de mon parcours, j’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs environnements liés à la conception multimédia avec la programmation comme activité principale. Ainsi, j’aurai mis les mains dans divers domaines tels que le développement d’application/sites web et mobile, de jeux vidéos, widget flash et la création graphique.



Je suis avant tout un autodidacte convaincu. Mes compétences proviennent de ma grande curiosité et de ma soif savoir. Si ce que j’entreprend me résiste je finirai par trouver un moyen d’en venir à bout sans quoi je ne pourrais avancer dans cet univers qui évolue constamment.



A coté de ça, je suis également un passionné de dessin. Je pratique hors de mon activité principale l’illustration et la bande dessinée. (Et je sais super bien imiter un klaxon à poire, ça sert à rien mais c’est drôle).



Mes compétences :

PHP

AS3

Photoshop

AS2

MySQL

Blender

Flash

Ilustrator

Javascript

Linux

Dessin / Illustration

Animation 2D/3D

Webdesign

Design

Dessin

Web development

Illustration

HTML5

Angular

SASS

Bootstrap

LESS

Node.js

Typescript