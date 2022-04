Guillaume GOSSE

Ingénieur en hygiène, sécurité et environnement,

j'ai maintenant neuf ans d'expérience, principalement dans le domaine pétrolier, mais aussi dans la construction d'ouvrages et l'industrie



J'ai travaillé sur des missions diverses (ALCAN, SAIPEM et TOTAL) en France et à l'étranger (essentiellement la Corée du Sud et l'Angola). Ma dernière mission s'est déroulée au sein du projet CLOV (TOTAL), l'objectif était la mise en place du système de management HSE du site.





Je suis principalement joignable par mail.



Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.



Mes compétences :

ASE

Environnement

HSE

Safety

Sécurité

Audit

Offshore Oil & Gas

ISO 14001 Standard

SIMOPS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

FPSO