Olivier LAURENS

Après plusieurs années dans l'armée de l'air mais aussi au bataillon des Marins Pompiers de Marseille , je donne une nouvelle dimension à ma carrière ,dans le milieu pétrole et gaz , à l'étranger.



Même si le cœur de mon métier est la gestion des situations de crise en milieu dégradé , les différents échelons gravis et mon expérience de formateur m'ont amené de manière naturelle à appréhender la sécurité en amont, de manière préventive .

J'ai appris à analyser, synthétiser et établir des consignes afin d'améliorer la sécurité des personnels et des biens en fonction des événements. Que ce soit pour la formation, l'entraînement, les postes de travail et bien sur les interventions réelles , cette compétence fait partie intégrante de ma philosophie de travail.



Toutes ces expériences et cette polyvalence, autant dans le domaine du management que dans celui de la formation et les parties techniques ( entretien des matériels incendie) m'ont permis d'obtenir des brevets et diplômes reconnus par la Direction de la Sécurité Civile DSC .





Un nouveau défi dans un milieu certes différent mais , dans les situations de crise, quand il faudra prendre les bonnes décisions, aux bons moments, toute mon expérience acquise dans des conditions réelles sera un atout indéniable.



