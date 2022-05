Olivier LAURENS

DAF chez ADN Patrimoine,



Mise en place de la fonction au sein de l'activité Promotion Immobilière, et développement de l'activité Gestion Locative, recherche et implémentation d'outils.



VALEUR AJOUTÉE :



Savoir traduire la stratégie dans l'organisation et les outils de pilotage,

Fiabiliser l'information pour faciliter la prise de décisions,

Apporter une vision critique et crédibiliser des prévisions.



COMPÉTENCES



Management, développement de structures

• Mise en place et pilotage de services fonctionnels et opérationnels

• Gestion de contentieux sociaux et économiques

• Définition et mise en œuvre de plans stratégiques, business plan

• Réalisation d’audits organisationnels et coordination des plans d’actions

• Gestion de projets techniques et de restructuration

• Opérations de croissance externe et de fusion



Finance, contrôle de gestion, trésorerie

• Pilotage clôtures mensuelles, annuelles

• Elaboration et pilotage de processus budgétaires groupe

• Audits financiers et d’acquisitions

• Prévisions et gestion de trésorerie opérations et sociétés

• Prévisions d’exploitation de fin d’exercice

• Interface organes externes de contrôle

• Ingénierie en comptabilité à l’avancement et marges à terminaison



Système d’information et de gestion

• Analyse des besoins opérationnels et stratégiques

• Mise en place d’outils décisionnels (indicateurs, tableaux de bord) par métier

• Recherche et mise en place de logiciel métiers promotion et gestion locative

• Organisation de migrations

• Fiabilisation, optimisation et pilotage des systèmes d’information et de gestion



Mes compétences :

Tableaux de bord

Contrôle de gestion

Finance

Création d'entreprise

Business plan

Trésorerie

Gestion de projets

Formation en contrôle de gestion

Management

Communication financière

Recrutement

Consulting

Gestion locative

Gestion de la relation client

Immobilier

Télémarketing