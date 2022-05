Olivier LAURENS

Connaissance des principes de la relation client et des principales techniques de vente.



Maitrise des règles de gestion des stocks, techniques d’inventaire et procédures d’encaissement.



Gestion comptable-administrative et management d’une équipe de travail.



Utilisation d’outils bureautique ( S.A.P, traitement de texte, tableur…)



