Guillaume GOSSELIN

10 ans d'expérience en Qualité et en Approvisionnement.

Formation en Qualité et formation en Gestion de production.

Méthodique, esprit de collaboration, autonome et dynamique ... des points forts que je saurais amener au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Rédiger un Manuel Qualité

Gérer un stock et les obsolescences

Passer et suivre une commande

Réaliser l'inventaire

Maitriser l'outil informatique

Réaliser le contrôle réception

Planifier et animer une réunion

Gérer un système documentaire

Planidier et réaliser un audit

Créer et suivre un plan d'action

Créer et mettre en oeuvre un tableau de bord, des