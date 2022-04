Guillaume GOUBEAU

Issu d'une formation Bac +5 , ingénieur ENSAIS section en Génie Climatique et Energie, avec une expérience de près de 15 ans.



Responsable de la gestion opérationnelle des services d'études techniques et en assure la responsabilité d'un point de vue humain, technique et financier.



Maîtrise des connaissances techniques en CVCD, Plomberie, incendie, courants forts et faibles pour répondre efficacement à des problématiques techniques variées.



Possède d'excellentes compétences managériales.



Expert dans l'ingénierie de conception : rédaction des analyses fonctionnelles, dimensionnement des installations...



Garant de la tenue du planning d'études des projets en charge.



Veille au respect des normes et réglementations en vigueur.



Mes compétences :

Implication et réactivité

Conception

Relations publiques

Management

Innovation

Développement durable