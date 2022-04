Guillaume GOUPIL

Bonjour,



De formation Ingénieur en Matériaux et Traitements de Surfaces, je travaille depuis plus de 10 ans dans le monde de l'automobile, sur des postes opérationnels en support de la production (Méthodes / Indus / Maintenance), et en gestion de projets pièces et process.

Ceux qui me côtoient me décrivent comme dynamique, pugnace, réactif, à l'écoute.



Au plaisir de vous croiser, ou de vous rejoindre.







Mes compétences :

Gestion de projet

Optimisation des process

Industrialisation / Méthode

Management opérationnel