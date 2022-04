Guillaume GOURIER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (+10 ans)



Mars 2015- En poste : Responsable Grands Comptes Electroménager Encastrable

Beko France



Juin 2013 - Mars 2015 : Chef de produit cuisson GEM

Beko France



Avril 2004 – Mai 2013 : Inspecteur commercial GEM

Groupe Bosch et Siemens Electroménager



Avril 2002 – Avril 2004 : Chef de projet Marketing Vente PEM

Groupe Bosch et Siemens Electroménager



Juillet 2000 – Avril 2002 : Assistant Marketing Vente

Groupe Bosch et Siemens Electroménager





FORMATION (Bac + 5)



2010 – 2012 : Master 2 : Achat International (mention B)

Université Robert Schuman (Strasbourg)



2009 – 2010 : Diplôme Universitaire Techniques et Stratégies d’Achat (mention AB)

Université Robert Schuman (Strasbourg)



1998 - 2000 : Brevet de Technicien Supérieur Action Commerciale

Ecole Nationale de Commerce (Paris)



1998 : Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire (mention AB)

Lycée Claude Bernard (Paris)



Langues :

Anglais : Lu, écrit, parlé (TOEIC : 965)





Divers :

Sport : Boxe, course à pied

Mobilité : France







Mes compétences :

Achat

Grands comptes

Marketing

budgets

Sieges