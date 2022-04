Guillaume GOUVEIA

De retour d'Australie où j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir mon auto-entreprise dans le secteur du BTP, je reprends à présent mes études de commerce.



Ayant été accepté en International Business à l'école Paris Pôle Alternance, je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation d'une durée de douze mois.



De nature souriante, je suis quelqu'un de très motivé et d'ouvert.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Goût des chalenges

Travail en équipe

Ambition

Microsoft Office

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Apple Mac