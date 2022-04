Guillaume GRANDCHAMP

Fort de ma formation en Génie Mécanique Productique et de mes compétences pratiques, je suis actuellement à la recherche de nouvelles responsabilités et de nouveaux projets.



Expérimenté dans les domaines de la productique et des méthodes, je propose de mettre mon expertise à votre service et cela dans le délai qui vous conviendra.



Grâce à ma formation et à mes acquis professionnels je possède un savoir-faire susceptible de représenter une plus-value pour votre entreprise.



Mes compétences :

5S

production

industrialisation

aéronautique