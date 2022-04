Guillaume GRANGÉ

Originaire de Fontenay le Comte en Vendée où j'ai obtenu mon BAC Scientifique en 2003 j'ai par suite réalisé mes études à l'Institut de Formation en Education Physique et Sport d'Angers (IFEPSA) afin d'arrivé au niveau Master en Management de Sports et Loisirs.



Suite à mon dernier stage professionnel au Domaine de Dienné concluant mes années de Master j'ai répondu positivement à la proposition de cette dernière entreprise quand au statut d'adjoint au responsable Sports et séminaires.



Actuellement cadre dans le Domaine du Tourisme de Loisirs et Professionnel, je travaille à développer et gérer les activités sportives, à répondre, organiser et accueillir les séminaires professionnels et les évènements. depuis début 2011 nous travaillons à l'exploitation et la mise en marché du Parc à thème "DéfiPlanet'" du Domaine de Dienné



