Guillaume GRAO

Ingénieur en R&D travaillant dans le domaine de la V²oIP (Voice and video over IP).

Mes compétences :

- Développement en C / C++ / JAVA sur une application multiplateforme (Windows, Linux, MAC, Android, Windows Mobile,...) d'audio et vidéo conferencing.

- Spécialiste sur la signalisation Visio (H.323, SIP, 3G324M, MGCP)

- Très bonne connaissance des standards audio, vidéo et réseau pour la diffusion de la visio (G.7xx pour l'audio, H.26x pour la vidéo, RTP, RTCP...)



