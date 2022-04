Ingénieur R&D, 10 années d'expérience dans le secteur médical,

expertise en FEM et conception d'outils ultrasoniques.



Résistant au stress, bon communicateur, maître de soi,

sociable, spontané, innovateur.



Pour un profil plus complet et à jour:

http://www.linkedin.com/pub/guillaume-gras/5/159/3b4



-----Objectif---------------------------------

Obtenir un poste d'Ingénieur Senior au sein d'une équipe dédiée à la R&D.







----Expériences professionnelles------------------------------





APCO Technologies S.A (Suisse) 2010-2012

aérospatial, nucléaire, ingénierie



Ingénieur structures dans le bureau de calcul et de structures



En tant que membre du bureau de calcul et structures, vérifier l'intégrité des mécanismes et composants structuraux ainsi que leur conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Soutenir et guider les ingénieurs constructeurs dans leur travail tout en jouant un rôle actif dans le processus de conception. Rédiger les notes de calcul afin de les transmettre aux clients.



 Validation de mécanismes de centrale nucléaire par calcul sismique

 Equipements de levage et de manutention au sol (MGSE) pour satellites et lanceurs

 Structures de chantiers navals pour le compte d'un important client américain

 Formation d'un ingénieur sur le logiciel Autodesk Simulation









Electro Medical systems S.A (Suisse) 2004-2009

dispositifs dentaires et médicaux



Ingénieur R&D au sein de l'équipe "advanced studies" 2009



Expert des phénomènes mécaniques au sein d'une petite équipe, créer, stimuler et récolter les idées pour améliorer les produits, gérer les études de faisabilité et les projets technologiques, établir et maintenir un réseau approprié de partenaires tels qu'industries et centres technologiques.

 Brevet déposé pour un système de vissage rapide améliorant la transmission des ondes

 Création et industrialisation d'outils ultrasoniques révolutionnaires pour l'implantologie

 Formation d'un ingénieur sur le logiciel Autodesk Algor





Ingénieur R&D au sein de l'équipe "mechanical design" 2007-2008



En addition des tâches de simulation et conception, apporter en tant que centre de compétences en calcul FEM, métallurgie et systèmes dynamiques un support au 2nd ou 3e niveau pour les projets de développement, la gestion des plaintes ainsi que le maintient de l'ingénierie.

 Développement et industrialisation réussies de la pièce à main Vario pour la lithotripsie

 Validation d'un réseau parallèle de fournisseurs pour les outils dentaires (60% du C.A)

 Amélioration significative de la performance et de la durabilité des sondes pour l'urologie

 Mise en place d'outils Excel pour le suivi qualité des instruments dentaires



Ingénieur R&D au sein du "laboratoire physique" 2005-2006



Evaluer et intégrer une solution FEM interne. Améliorer l'efficacité des systèmes dynamiques et retrouver la compréhension et le savoir-faire perdu. Concevoir des bancs de tests et rédiger les rapports techniques.

 Convaincu la direction de la nécessité d'investir dans une solution FEM interne

 Implémentation d'une solution FEM

 Réduction significative du temps de mise sur le marché des outils ultrasoniques





Technicien de laboratoire (temps partiel) 2004-2005



 Travail de diplôme: Etude analytique et expérimentale d'un transducteur ultrasonique

 Pertinence de la FEM démontrée

 Mise au point d'une nouvelle méthode pour mesurer vibrations ultrasoniques

 Engagé en tant qu'ingénieur R&D







DEBIOTECH S.A (Suisse) 1999-2003

dispositifs médicaux



Technicien de laboratoire (jobs d'été) + stage d'ingénieur







Langues parlées :



Français: langue maternelle

Anglais : courant

Allemand : B2

Espagnol : notions



Mes compétences :

Dynamique des structures