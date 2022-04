Guillaume GRASSET

Né à Nantes en 1973.

Dans le courant des années 90, Guillaume part vivre quelques temps à Los Angeles où se sera le déclic.

Puis il assistera de grands noms de la photographie comme Herb Ritts, David Lachapelle, Peter Lindbergh, Steven Klein, Craig Mc Dean, Sante d’Orazio, Michel Addi pour Vogue, puis fait la rencontre de Michel Figuet, et de Gauthier Gallet qu’il assistera sur les backstages à Paris et Milan pendant deux ans.



En 2002, Guillaume devient photographe professionnel. Depuis, il réalisa des reportages pour le Forum des Halles, Air France magasine, Modular Ligthing, divers architectes, pour les artistes conceptuels de la Galerie Vallois ; des lookbooks de créateurs ; des pochettes d'albums ; des vidéos en collaboration avec des danseurs, artistes… ; le vidéoclip Ohow ? réalisé en 2008 à la caméra red pour le Dj Don Rimini ; en février 2009, la première publicité tournée au 5D Mark II pour Jour de la Terre Québec & Sid Lee ; etc.



Au fil de ses voyages, Guillaume se consacre à l'exploration des univers urbains, à la place laissée à la Nature et à l'homme. Par son regard quasi cinématographique, sans artifices, sans retouches, ni trucages, Guillaume révèle la réalité de la ville et de la vie moderne.



En mai 2006 deux oeuvres photographiques sont vendues aux enchères à Drouot Richelieu.

Malgré la crise qui assombrit le marché de l’art, une troisième oeuvre est vendue en décembre 2008 à Drouot Montaigne.



Mes compétences :

Photographe portrait

Photoshop

Photographe de plateau

Directeur de la photographie

Photographe de mariage

Photographe Paris

Photographie d'art

Réalisateur

Photographie

Photographe auteur

Photographe de mode