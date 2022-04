Guillaume GRASSET

J'évolue depuis plus de 10 ans dans la commercialisation d'équipements et de solutions d'automatisme et d'instrumentation pour l'industrie de procédé Oil&Gas, Chimique, pharmaceutique, énergie.

Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir un solide bagage technique (Atex, SIL, robinetterie, instrumentation, automates programmables), ainsi que de développer ma vision, mes connaissances des différents domaines d'application.



Depuis près de 5 ans je suis en charge du développement commercial de l'activité ferroviaire au sien d'HIMA France, en complément de mon activité dans le domaine pétrochimique.





Les compétences d'HIMA s'expriment autant dans la mise en oeuvre de systèmes "clef en main" que dans le support à la mise en oeuvre de la sécurité fonctionnelle dans les domaines de l'Oil & Gas, du Nucléaire civil, du transport ferroviaire, du militaire et de l'énergie.



Applications couvertes:

- Oil&Gas: ESD, F&G, BMS, TMC, HIPPS, PMS, Pipeline,...

- Ferroviaire: Signalisation, passages à niveau, aiguillage, matériel roulant, portes palières,...



Mes compétences :

Gestion de contrats

Business plan

Backoffice

Vente complexe

Commercial grands comptes

Projets internationaux

Veille stratégique

Commercial BtoB

Prospection commerciale

Business development

Transport ferroviaire

Safety

Process

Ingénieur commercial

SIL

Atex

technico-commercial