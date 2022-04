Professionnel avec une expérience dans le domaine International, connaissance en management, commerce, logistique, langues étrangères.

Les différents voyages, expériences et études dans d'autres pays m'ont permis de connaitre d'autres cultures et de vivre avec des gens de profils différents, en développant la communication interpersonnelle, le sens commun, la proactivité et la résilience.



Mes compétences :

Brésil

Football

Langues

Sport

sport collectif

Voyage