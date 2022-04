Guillaume GRONDIN

J'ai créer une société de marchand de bien et de promotion immobilière à l'ile de la réunion depuis 2001.

Nous sommes aujourd'hui un groupe qui opère dans l'agriculture,l'immobilier et la construction.



depuis 2012 nous nous sommes installer à 'ile maurice afin de nous y développer dans les domaines de l'immobilier et de l'asset management.



Nous apportons aussi notre savoir faire dans la gestion locative et la gestion des syndic de copropriété.



Mes compétences :

Droit

fiscalité

Immobilier

Maintenance

Offshore

syndic