Guillaume GROSSO

Cadre dirigeant dans le secteur du développement, s'appuyant sur 20 ans d'expérience en entreprises, institutions multilatérales et ONG. Réflexion stratégique et mise en oeuvre opérationnelle, résultats avérés en matière de direction de programmes et gestion de projets d'investissement, plaidoyer et négociations avec les gouvernements, conduite du changement et réformes institutionnelles et direction administrative et financière. Solides compétences interpersonnelles ayant permis de bâtir un réseau international de relations professionnelles. Expérience pays en Afrique, Asie, Europe et aux Etats-Unis. Français langue maternelle, anglais courant.



Mes compétences :

Économie

Français

Politiques publiques

Afrique

Développement international

Organisations internationales

Relations internationales

ONG

Conduite du changement

Stratégie

Finance

Négociation

Levée de fonds

Direction générale

Santé

Gestion de projet

Communication