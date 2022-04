Guillaume GUEGAN

Bonjour à toutes et à tous,



Cela fait maintenant 10 ans que j'occupe des fonctions diverses dans le monde du marketing sportif.



En 2001, j'ai débuté au sein de la régie commerciale du Mans Sarthe Basket avant d'intégrer en juin 2003 la cellule commerciale du MUC 72, d'abord comme assistant commercial pendant un an puis comme Directeur Commercial jusqu'en mai 2006.



Après quelques missions en freelance auprès du SCO d'Angers et d'une Fédération Africaine de Football, je suis parti vivre un an en Nouvelle Zélande (octobre 2007 / octobre 2008) afin de progresser en anglais et vivre une expérience de vie.



A mon retour, j'ai rejoins la régie commerciale Sport Vision et le Grenoble foot 38 en tant que Directeur commercial. Mission qui s'est terminée en février 2011, quelques semaines avant le dépôt de bilan du club.



En août 2011, je crée Takaro, société spécialisée dans la gestion de droits marketing, l'exploitation de stades, et la mise en place d'événements sportifs.



Depuis juillet 2013, j'occupe les fonctions de responsable commercial du Tours FC (Ligue 2) dans le cadre du contrat de régie signé par le club avec Sportandco (Groupe Heptacom).



