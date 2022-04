Antoine GOURBIERE

Etudiant en gestion d'entreprise puis en management des organisations sportives, passionné de sport et fasciné par le jeu de réseaux, le marketing, et la gestion d'événementiels.



Au cours de ma formation et de mes expériences professionnelles j'ai pu développer mes compétences managériales, mercatiques et commerciales. Du poste de chargé de développement d'une structure sportive, de chef de projets événementiels, jusqu'au poste de chargé de mission création d'entreprises, j'ai l'avantage de la complémentarité des compétences.



Je suis actuellement responsable de rayons pour la société Go Sport, véritable métier passion alliant le contact avec les clients, les relations humaines, le management et l'animation commerciale. Passionné par le client et le terrain, le manager de rayon se doit d'être dynamique et polyvalent.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Étude d'impact

Travail d'équipe apprécié

Marketing sportif

Commercial

Création d'entreprise

Football

Sport

Stratégie commerciale