Guillaume GUENANTIN

J'ai pu au cours de mes études étudier les différentes facettes du monde actuel avec ses dynamiques, ses complexités et ses diversités. Le phénomène de mondialisation m'intéresse donc particulièrement. Les transports et la logistique sont en effet des vecteurs incontournables de cette gestion des échanges



Au cours de mes stages sur le terrain, j'ai pu appréhender la réalité des métiers du transport et de la logistique.



Désirant absolument continuer mon parcours après mon BTS TRANSPORT, je me suis inscrit au concours de l'ISTELI ( Institut Supérieur du Transport et Logistique Internationale) à Nantes pour la formation de " Bac + 3 - Responsable Production Transport Logistique".

J'ai fais un stage de 2 mois chez DSV Air & Sea à L'Aéroport de Nantes.

Fin Juin, j'ai validé mon Diplôme BAC +3 et depuis j'ai été employé chez DSV Air & Sea (Où j'ai effectué mon stage).

A partir du mois de Novembre, je serais agent de transit chez UTI Worlwide à l'agence de Nantes.

Aujourd'hui après 3 mois passés chez AMATRANS à Nantes, je suis agent d'exploitation aérien et maritime chez HERPORT NANTES