Brunet ISABELLE

Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir des compétences techniques solides tout en développant l’aspect relationnel et commercial.

J’ai travaillé au sein d’une agence internationale en exploitation, Export et Import Europe. J’ai ensuite développé mes compétences relationnelles au sein des services Qualité-Départ et Commercial. Pendant deux ans, je suis allée dans les agences internationales du groupe (dix agences en France et au Maghreb), où je suis intervenue en renfort ou en remplacement des équipes déjà en place.

J’ai ensuite du développer commercialement et physiquement plusieurs lignes de transport.



Ce parcours m’a permis de développer de réelles capacités d’adaptation, et d’apprentissage afin d’appréhender l’ensemble de la chaine transport aussi bien nationale qu’international.



Mes compétences :

Commerce

Transport

Transport routier

International

Organisation

Logistique

Incoterm