Guillaume GUENEZ

Je suis actuellement Traffic Manager chez Culture et Formation et Référenceur Freelance.

>>> https://www.guenez.com



Ma mission consiste à apporter du trafic qualifié sur le site Culture et Formation et sur l'ensemble des sites du groupe dans le cadre de plusieurs logiques : acquisition de nouveaux prospects, notoriété des marque ainsi que découverte de nos produits et services.



Je conseille mes collaborateurs, manage les équipes partenaires, planifie, mais j'interviens également directement pour l'optimisation des différents leviers.



# Stratégie digitale

# Référencement naturel

#Trafic Payant : SEA (Adwords, Bing), Display, Retargeting, GSP, Affiliation,

# Netlinking

# Analytics / Gestion Tag Manager

# UX



Mes compétences :

Webmaster

Google

Gestion de projets

Référencement naturel

Sea

Référencement

Marketing web

Éducation

Histoire

Webmarketing

Google Tag Manager

Google analytics

Affiliation