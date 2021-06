Actuellement Spécialiste SEO chez Shopify| ex Spécialiste SEO en agence à Montréal & ex-Data Analyst au Luxembourg & ex-consultant e-marketing en France.



Je suis actif sur https://www.mercisergey.com et https://arthur.camberlein.com et sur Linkedin https://www.linkedin.com/in/arthurcamberlein/

Ex-Consultant emarketing, je me démarque en ayant une vision globale du site web et des leviers d'acquisition, en adaptant les stratégies selon VOS besoins et la saisonnalité de VOTRE marché.

Certifié Google = > Google Adwords, Google Shopping & Google Analytics (Google Partners)

Certifié HubSpot = > HubSpot Inbound Marketing & HubSpot Content Marketing

Certifié SEO Camp = > QASEO (Qualification daptitude au SEO)

Certifié Data SEO Labs => R, automation & Machine Learning



English profile : https://www.linkedin.com/in/arthurcamberlein/en

Fondateur du blog rassemblant la communauté des vélos à pignon fixe dans la région de Lille : https://www.fixie-lille.fr

Organisation de rides réguliers dans Lille, astuces pour le vélo et actualités en France et dans le monde.

Auto entrepreneur en webmarketing : consulting Search Marketing, Coaching SEO, Webanalytics, Wordpress, ...

Mon site Internet personnel est https://arthur.camberlein.fr

Crédit photo : https://www.photo-pour-cv.com/



Mes compétences :

SEO

Tech SEO

E-Commerce

Python

R

SQL

Analytics

Adwords

HTML

Référencement

Webmarketing

SEM

SMO

PAO

Wordpress

Communication

Comparateur de prix

Prestashop

Magento

Market places

Affiliation

Netlinking

Facebook Ads

SEA

Google Shopping

Inbound marketing