Guillaume GUERBETTE

Lacentrale-eco.com : Conception et distribution de systèmes énergétiques pour le neuf ou la rénovation.



Nous accompagnons nos clients (Pro ou particuliers) dans le choix du système énergétique d'un projet de construction(RT2012) ou de rénovation.



Grâce à l’analyse du bâti et de la sensibilité des utilisateurs finaux, nous définissons ensemble "le" système idéal. Nous commercialisons ensuite l’intégralité du matériel.



Un programme d’accompagnement spécifique est proposé aux auto-constructeurs, allant de l’étude thermique au pré montage des systèmes. Vente en ligne et fiches techniques surArray



Nous pouvons répondre à l'intégralité des besoins de votre projet :

- Pieuvre électrique (normal, étanche ou blindée NFC1500) + domotique

- Kit hydraulique

- Production d'eau chaude et de chauffage (Bois bûches ou granulés, poêles cheminées ou chaudières, Solaire CESI ou SSC, PAC BBC, thermodynamique)

- Gestion de l'air (VMC2 ou hygro)

- Gestion de l'eau (Eau de pluie, potabilisation, anti calcaire)

- Isolation avec des fenêtres bois, PVC, avec du double ou triple vitrage.



Lacentrale-eco centralise vos achats pour réduire vos coûts et vous faire gagner du temps dans la réalisation de votre projet.



Localisation :

Cité de l'environnement, St PRIEST



Découvrez notre catalogue 2011 :

http://www.lacentrale-eco.com/form/Formulaire-catalogue.html



Mes compétences :

Écologie