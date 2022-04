Le plaisir de la randonnée en Fauteuil Tout Terrain (FTT) électrique, encadré par un Accompagnateur En Montagne, pour des personnes valides et non valides.



Partez en toute sécurité avec un accompagnateur en montagne, et découvrez une nouvelle façon de randonner en mode découverte ou sportif.

Dans le respect de la nature, la facilité du fauteuil tout terrain à propulsion électrique, vous procurera plaisir et sensation !



Mes compétences :

Accompagnateur En Montagne

Moniteur VTT