Guillaume GUERN

J'étudie, conçois, modélise (Cinema 4D), dessine, trace les plans techniques de stands d'exposition traditionnels pour le compte de clients en France et en Europe. Autonome et polyvalent, je maitrise tout le processus de création, depuis les premier croquis à main levé en passant par la modélisation en 3D, jusqu'aux appels d'offres auprès des fournisseurs, la négociation des devis, et la livraison clés en main au client. Sérieux dans la conduite de mes projets, j'aime travailler en équipe dans une ambiance décontractée et bon enfant.



Mes compétences :

Architecture

Décoration

Design

Luxe