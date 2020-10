Guillaume GUILLAUME MARHEUX (MARHEUX)

Spécialisé dans le B to B depuis 13 ans, je développe aujourd'hui l'offre globale "Multiservices" du Groupe ARMONIA sur l'ouest de la France. L’externalisation des services, en entreprise, est devenue une vraie tendance pour certains groupes. Nous gérons une multitude de prestations pour le compte de nos clients : l'Accueil et l'assistanat, la sûreté et la sécurité, le service aux occupants.

Concernant l'accueil, voici nos domaines d'interventions :

- Accueil "Entreprise"

- Accueil "Événementiel"

- Accueil "Culturel"

- Accueil "Parcs de Loisirs"

- Accueil "Hotel" et "Résidences de tourisme"



Mes compétences :

Relations publiques

B to B

Tourisme d'affaires

Sponsoring

Commercial

Loisirs

Sport

Spectacle

services

Accueil

Marketing sportif

Régie publicitaire

Négociation

Prospection

Développement

Conseil en Ressources Humaines