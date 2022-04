Guillaume GUITTON

5 ans de Grande école de commerce et de convictions personnelles m'ont amené à souhaiter allier compétences professionnelles et utilité sociale.

J'ai travaillé 7 ans dans l'économie sociale et solidaire au sein du Groupe SOS, notamment en tant que directeur de son pôle média, dont les publications défendent une société plus solidaire et métissée, et sensibilisent aux enjeux du développement durable.



De retour d'un long voyage à l'étranger je recherche un poste qui me permettra de mettre mes compétences au service de projets qui ont du sens.

Je suis trilingue et j'ai un profil de direction de projets et de gestion et management de petites structures.



Je suis disponible et opérationnel de suite



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce équitable

Développement durable

Diversité

Médias

Presse

Relations Presse

Rédaction

Communication

Marketing

Édition

Gestion

Direction générale

Management commercial

Vente B2B