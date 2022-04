Guillaume GUTTIN

Fondateur & dirigeant du 1er réseau d'affichage captif indoor.

Gestion, administration & commercialisation de supports Médias & Hors Médias dans plus de 10 000 commerces en France.



300 campagnes par an depuis mars 2001 :

L’Oréal, Calvin Klein, Tampax, Warner, Tommy Hilfiger, Adidas, Sony, Mini, Crédit Agricole, Orange …



Le Groupe COM' UNIQUE est à l'origine du 1er Grand Prix de l'Affichage Indoor présidé par Jacques Séguéla, composé de 10 membres des grandes instances du marketing et de la communication, de journalistes, d’annonceurs et des organisateurs dont :

François LAURENT (Co-Président ADETEM), Stéphane MARTIN (Directeur de l’ARPP), Olivier MONGEAU (Rédacteur en Chef STRATEGIES)...



L’objectif du Grand Prix de l’Affichage Indoor est d’encourager la créativité sous toutes ses formes et surtout de donner la parole aux créatifs pour choisir l’affiche qui sera jugée la plus originale, en phase avec l'univers LooMédia, réseau d'affichage dans les toilettes des lieux de consommation & de loisirs.



« Je suis très honoré de présider le jury du Grand Prix et je me considère comme un « président pipi » d’honneur. Il n’y a pas de mauvais lieux pour faire la pub, il y a des lieux qui sont plus drôles et qui portent plus à la création que d’autres. Il faut faire vivre la publicité. Il faut qu’elle soit quotidienne et qu’elle nous touche partout » Jacques Séguéla, Président du jury.

