Guillaume HAECK

Plus de 15 années d'expérience dans l'industrie automobile et manufacturière.



Expérimenté en gestion de projets en ingénierie process, industrialisation de nouveaux produits, méthodes, amélioration continue, maintenance et qualité.



Habitué à travailler avec des équipes multidisciplinaires via les services centraux (développement, achats...) ou des sous-traitants (mécanique, électricité, automatisme, bâtiment et génie civil), dans un contexte international.



Budgets gérés: de 10 k€ à 1.5 millions d'euros



Outils utilisés:

Méthodologies: Chrono-analyses, SMED, AMDEC, PDCA, 5M, 8D, 5P, 5S, QRQC...

Suivi de performances: TRS/TRG, MTBF...

Informatique: Excel, Word, MSProject, PowerPoint, AUTOCAD

Langues : Anglais (utilisation régulière dans le cadre professionnel)



Process connus:

Peinture et traitements anti-corrosion, traitements des eaux, injection plastique, assemblage mécanique, usinage...



Mes compétences :

Traitement de surface

Traitement des eaux

Usinage

Injection plastique

Procédés d'assemblage

Ferrage et soudure

Peinture industrielle et automobile

Procédés de protection anti-corrosion

Gestion de projets

Industrialisation de nouveaux produits