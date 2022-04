Guillaume HAMON

L’entreprise Lucane est spécialisée dans l’assistance technique et les travaux de gestion et de restauration des espaces naturels. Nous vous proposons des prestations de qualité adaptées aux spécificités des milieux pour agir en faveur de la préservation de la biodiversité.



www.lucane.pro



Prestations d’entretien et de restauration d’écosystèmes :



- Entretien de milieux naturels et de friches (landes, étangs, coteaux calcaires …)

- Création de haies champêtres, bosquets (corridors écologiques)

- Restauration de cours d’eau et génie végétal (fascinage …)

- Contention des animaux d’élevages (clôtures, abreuvoirs…)

- Restauration de zones humides (mares, marais, tourbière)

- Gestion de plantes envahissantes (balsamine, jussie…)

- Travaux sur zones difficiles d’accès (débardage…)





Savoir-faire et Techniques :



- Techniques de génie écologique

- Connaissance des milieux naturels et de leur fonctionnement (BTS GPN)

- Spécialiste du métier : 6 années d’expérience dans les travaux de génie écologique

- Travaux respectueux de la sensibilité des milieux naturels

- Matériels spécialisés (porte-outil polyvalent, tracteur basse pression, broyeur andaineur, faucheuse autochargeuse, pince arrache-arbuste …)

- Démarche environnementale (utilisation d’huiles bio, écoresponsabilité …)

- Assistance technique d’interventions respectueuses des milieux naturels sensibles



Travaux spécifiques sur espaces naturels sensibles :

o Débroussaillage de pente

o Fauche avec exportation

o Broyage avec exportation

o Arrachage de ligneux

o Débardage en conditions difficiles

o Clôture Hi-tensile

o Valorisation des rémanents





Secteur d’intervention : sud-ouest de la France





Mes compétences :

Biodiversité

Environnement

Génie écologique