Récemment diplômé en Webdesign, je recherche un poste dans les domaines du Web, du Graphisme et du E-Commerce. Je suis disponible et à l'écoute de toutes opportunités dans la région Lorraine, alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion des commandes

E-commerce

Back office vente

Sport

Internet

Graphisme web

Graphisme print

Infographie