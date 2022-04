Guillaume HAUTIN

Mon expérience progressive et réussie dans le domaine SIRH me permet de fournir conseil et innovation aux entreprises, afin de les aider dans leurs enjeux de transformation digitale.



Je suis orienté business, travaillant à l’identification et l’acquisition des opportunités de croissance pour les clients et prospects, aussi bien en chasse qu'en fidélisation.



Passionné par les processus RH et l’humain, j’ai pour priorité de favoriser le travail en équipe pour optimiser mon résultat.



Partant de ces valeurs qui me caractérisent, j’ai rejoint Yatedo, car la solution Yatedo Talent permet, devant nos futurs partenaires, d’être force de propositions et de résultats avec une solution adaptée à la RH d’aujourd’hui et de demain.



Mes compétences :

Service client

Saas

Planning stratégique

Analyse des besoins

Analyse de risque

Analyse fonctionnelle

Stratégie commerciale

Avant vente

Conseil RH

Gestion de projet